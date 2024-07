PSV start voorbereiding met verlies tegen Anderlecht, Feyenoord verslaat Dordrecht

Landskampioen PSV is de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen het Belgische Anderlecht: 0-3. Feyenoord won aan de Krommedijk zijn eerste duel onder de nieuwe trainer Brian Priske met 4-0 van FC Dordrecht.

Ajax opende zijn voorbereiding gisteren al met een 0-1 nederlaag thuis tegen PEC Zwolle . Ook daar was het het eerste duel van een nieuwe trainer, Francesco Farioli.

Zonder onder anderen EK-gangers Jerdy Schouten, Joey Veerman en Johan Bakayoko en de Amerikaanse internationals Malik Tillman en Ricardo Pepi (Copa América) startte PSV-trainer Peter Bosz in Eindhoven met een mix van ervaring en talenten tegen Anderlecht, dat afgelopen seizoen derde werd in de Belgische competitie.

Evenals PSV-coach Bosz koos Priske na rust voor een compleet ander team. In de tweede helft kwamen de nieuwelingen Chris-Kévin Nadje en Anis Hadj Moussa in actie. Gijs Smal en Julián Carranza, de twee andere aanwinsten, ontbraken nog in Dordrecht.