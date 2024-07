Woedende dj Hardwell breekt optreden af op festival in Roemenië

De Nederlandse dj Hardwell heeft zijn optreden op het SAGA-festival in Boekarest voortijdig afgebroken. Dat is te zien op beelden die bezoekers hebben gedeeld op sociale media.

Daarna pakte hij de microfoon en sprak hij zijn publiek op het Roemeense festival woedend toe. "Ik ben helemaal vanuit fucking Nederland gekomen voor jullie, dit fucking festival heeft me niets betaald en hun apparatuur is fucking shit. Ik kan niet optreden zo."

SAGA is een groot driedaags festival in de Roemeense hoofdstad Boekarest met dit jaar optredens van 150 artiesten zoals Nicky Minaj, Rita Ora en Armin van Buuren. Op Instagram reageert de organisatie van het festival snedig op de kritiek van de dj.

"Nou, Hardwell, sorry dat Rita Ora, Sickick en de dj's op de vijf andere podia op de eerste dag mochten optreden en jij niet. De apparatuur is met jou meegekomen uit Nederland, en dezelfde apparatuur werkt nu prima tijdens de set van Will Sparks", staat in de verklaring.