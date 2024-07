RTV Drenthe Het beeld van Van Gogh, hier in Assen

vandaag, 11:30 Standbeeld Van Gogh krijgt vaste plek in Drenthe

Het metershoge standbeeld van Vincent van Gogh dat vorig jaar werd gemaakt om toeristen te trekken, krijgt een vaste plek in Drenthe. Het roestkleurige standbeeld komt langs de Vaart te staan in het tweelingdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dat is vlak bij de plek waar de schilder in 1883 bijna drie maanden logeerde en werkte.

Ontwerper Eelco Bügel is blij dat er een plekje is gevonden voor zijn beeld. "Ik ben een echte Drent", zegt hij bij RTV Drenthe. "Ik kom uit Assen, dus zeker is het mooi dat hij voor de provincie behouden blijft."

Het roestkleurige beeld van vierenhalve meter hoog werd vorig jaar gemaakt door Bügels bedrijf. Het was bedoeld om toeristen naar Drenthe te halen en de aandacht te vestigen op de expositie Op reis met Vincent in het Drents Museum in Assen. Daarin werd uitgebreid aandacht besteed aan de drie maanden die Van Gogh vanaf 11 september 1883 in Drenthe doorbracht.

Bijna 100.000 bezoekers

De expositie liep tot eind januari en was met bijna 100.000 bezoekers een groot succes. Maar voor het beeld was er daarna geen plaats meer in Assen. Even ging het gerucht dat het museum Van Gogh Village in het Brabantse Nuenen geïnteresseerd was. Maar uit navraag van RTV Drenthe bleek dat dat museum nooit een bod heeft gedaan.

Dat het beeld nu neerstrijkt in Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het werk van de stichting 'Van Gogh dorp Drenthe'. Die stichting wijst erop dat Van Gogh weliswaar maar drie maanden in het zuidoosten van Drenthe verbleef, maar juist daar een belangrijke ontwikkeling doormaakte in zijn schilderschap. Hij behoort tot de iconen van Drenthe, laat de stichting weten.

Logeren in Hoogeveen

De stichting betaalt samen met de provincie en de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden naar verluidt 40.000 euro voor het beeld. Het standbeeld wordt dit najaar verplaatst naar het tweelingdorp. Maar eerst gaat het in september nog drie weken 'logeren' in Hoogeveen, precies zoals Van Gogh ook in 1883 deed.

Of er bij het beeld ook een plaquette komt, is nog onbekend. Feit is dat Van Gogh niet de gelukkigste periode van zijn leven doormaakte in Drenthe. In brieven aan zijn broer Theo beschrijft hij hoe hij steeds eenzamer wordt naarmate de dagen korter worden en de ene herfststorm na de andere over het sombere, verlaten landschap woedt. Op 5 december 1883 keert Van Gogh Drenthe de rug toe en gaat hij terug naar Brabant, naar zijn ouderlijk huis in Nuenen.