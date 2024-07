ANP Station Amersfoort Centraal (archief)

NOS Nieuws • vandaag, 05:22 Werkzaamheden station Amersfoort van start, ook op drukke wegen wordt gewerkt

Spoorbeheerder ProRail start vandaag met grootschalige werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal. Daar wordt in ruim zes weken een groot deel van de sporen en de complete bovenleiding vernieuwd. Een deel van die tijd rijden er geen treinen van en naar Amersfoort.

Tot volgende week zaterdag is er alleen geen treinverkeer mogelijk tussen Amersfoort en Baarn. Op dat traject rijden bussen. Wie reist tussen Amersfoort en Hilversum of Amsterdam/Schiphol, moet omreizen via Utrecht.

Vanaf volgende week zaterdag is Amersfoort Centraal twee weken afgesneden van het spoornet. Dat heeft grote impact, omdat vanaf het knooppunt Amersfoort treinen in alle windrichtingen vertrekken. Half augustus is er nog een volledige stremming van vier dagen.

Galecopperbrug

Dit weekend zijn er ook veel werkzaamheden op de Nederlandse wegen. Zo is de Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem van 08.00 tot 20.00 uur dicht. Verkeer in de richting van Den Haag kan wel doorrijden. De extra reistijd kan oplopen tot een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat. In de weekenden van 20/21 en 27/28 juli is de brug ook afgesloten in de richting van Arnhem.

Philipsdam

Vandaag starten ook werkzaamheden aan de Philipsdam in Zeeland. De zeven kilometer lange dam ten noorden van het schiereiland Sint Philipsland is tot 26 juli dicht. In augustus is de weg over de dam nog een week afgesloten.

Rijkswaterstaat pleegt groot onderhoud en past de weg aan. Zo wordt een nieuwe rotonde aangelegd en gaat de maximumsnelheid omlaag van 100 naar 80 kilometer per uur.

N211

Ook op de N211 bij Den Haag, een van de drukste N-wegen van Nederland, wordt gewerkt. Tot maandagochtend is de weg dicht tussen de A4 en Den Haag-Zuid. De provincie adviseert mensen om de fiets te nemen. Wie in de regio toch de auto neemt, moet rekening houden met langere reistijden.