Syriërs zonder papieren in Limburg uit internationale bus gehaald

De controle was op de A2 bij Eijsden. Alle vijftien hadden geen inreisdocumenten bij zich. Op de aangehouden man na zijn ze allemaal het vreemdelingentraject ingegaan. Dat betekent in de meeste gevallen dat ze een asielaanvraag kunnen doen in ons land. Maar mochten ze dat eerder in een ander EU-land hebben gedaan, bijvoorbeeld in Duitsland, dan worden ze uitgezet naar dat land.