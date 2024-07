ANP Wim Hazeu in 2018 bij de presentatie van zijn Lucebert-biografie

NOS Nieuws • vandaag, 11:11 Schrijversbiograaf Wim Hazeu (84) overleden

De letterkundige Wim Hazeu is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als biograaf van een aantal prominente Nederlandse schrijvers en kunstenaars, maar was ook programmamaker, dichter, schrijver en uitgever. Hazeu overleed dinsdag, bevestigt zijn familie na berichtgeving van het literaire weblog Tzum.

Hazeu scheef voor het door hem opgerichte literaire tijdschrift Kentering toen hij in de jaren 60 bij de NCRV ging werken. Hij begon daar onder meer de literaire radiorubriek Literama.

Later stapte hij over naar de televisietak van de omroep. Onder Hazeus leiding werden veel bekende boeken bewerkt voor tv, zoals Bartje, Sil de strandjutter, De koperen tuin en Wierook en tranen. Na zijn dienstverband bij de NCRV maakte hij documentaires over schrijvers en kunstenaars als Paul Citroen, Hugo Claus, Dick Bruna en M.C. Escher.

In de loop van de jaren legde Hazeu zich ook toe op het schrijven van biografieën. Zo schreef hij vuistdikke werken over onder anderen Gerrit Achterberg, Marten Toonder, S. Vestdijk en J. Slauerhoff.

Onthulling over Lucebert

Zijn laatste grote biografie, over de dichter Lucebert, verscheen in 2018. Dat boek baarde in literair Nederland enig opzien vanwege Hazeus onthulling dat Lucebert in zijn jonge jaren sympathiseerde met de nazi's.

Hazeu schreef zelf ook poëzie en enkele romans. Ook was hij uitgever: in Nederland richtte hij de literaire uitgeverij De Prom op en in België Hadewych en Houtekiet, specifiek voor Vlaamse literatuur.

Hazeu leed al enige tijd aan ALS. Hij overleed dinsdag in het bijzijn van zijn kinderen en zijn vrouw, schrijfster Thera Coppens.