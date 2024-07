AFP Abigail Disney

NOS Nieuws • vandaag, 07:43 Topdonateur Democraten draait geldkraan dicht tot Biden weg is

Een belangrijke donateur van de Democratische Partij staakt haar betalingen zolang Joe Biden nog presidentskandidaat is. Abigail Disney, telg uit het entertainmentgeslacht, maakte de afgelopen jaren tonnen over naar progressieve doelen, maar stopt zolang Biden niet is vervangen.

"Biden is een goed mens en heeft zijn land voorbeeldig gediend, maar er staat te veel op het spel", zegt ze in een verklaring over de strijd tegen de Republikein Trump. "Dit is realisme, geen gebrek aan respect."

"Als Biden zich niet terugtrekt, dan zullen de Democraten verliezen. Daar ben ik absoluut zeker van. De consequenties daarvan zouden verschrikkelijk zijn."

'Inzetten op Harris'

De kandidatuur van Biden is omstreden sinds zijn zwakke optreden in het debat met Donald Trump vorige week. De uitzending werd gezien als een mogelijkheid om vraagtekens over zijn leeftijd weg te nemen, maar doordat hij slecht uit zijn woorden kwam en zichzelf meermaals verbeterde, groeiden de twijfels alleen maar verder.

Bekijk hier een korte samenvatting van het debat tussen Trump en Biden:

5:20 Hakkelende Biden, Oekraïne en een potje golf: zo ging het debat tussen Biden en Trump

Partijprominenten als Obama en Pelosi namen het naderhand op voor de president, maar anderen speculeerden of de 81-jarige kandidaat niet moest worden vervangen. Meerdere donateurs zetten hun betalingen stil.

Disney, achternicht van Walt, spreekt zich nu openlijk uit voor vicepresident Harris. Ze denkt dat die van de Democratisch Partij geen eerlijke kans krijgt omdat ze een zwarte vrouw is. "Als de Democraten kunnen stoppen met bekvechten en zich om haar heen scharen, kunnen we deze verkiezing dik winnen."

Tuinfeest en interview

President Biden heeft ondertussen aangegeven dat hij niet van plan is uit de race te stappen. Op een feestje in het Witte Huis ter ere van Onafhankelijkheidsdag zei hij aanwezigen niet te zullen opgeven.

"Blijf doorvechten", adviseerde een van de gasten, waarop Biden antwoordde: "Ik ga helemaal nergens heen." Een woordvoerder zei dat een verkoudheid en jetlag de president parten speelden bij het debat.

Dit weekend wordt gezien als een belangrijke lakmoesproef voor Biden. Behalve zijn optreden op het tuinfeest wordt zondag ook een lang interview met ABC uitgezonden. Daarin zal hij een vieve en lucide indruk moeten maken om niet al zijn geloofwaardigheid te verspelen.

Later vandaag maakt ABC de eerste fragmenten van het interview openbaar, aanstaande zondag is het hele gesprek te zien.