AFP Labour-leider Keir Starmer

NOS Nieuws • vandaag, 23:01 Exitpoll Britse verkiezingen: Labour haalt absolute meerderheid, monsterverlies voor Tories

Labour heeft bij de Britse parlementsverkiezingen een grote overwinning behaald. Volgens de nationale exitpoll krijgt de partij van oppositieleider Keir Starmer de absolute meerderheid in het Lagerhuis en lijdt de regerende Conservatieve Partij van premier Sunak een dramatische nederlaag.

De sociaaldemocraten krijgen in de exitpoll 410 van de 650 zetels. Dat is ruim een verdubbeling, want bij de vorige verkiezingen in 2019 kregen ze er 202.

De Tories houden 131 van hun 364 zetels over. Dat zijn er nog minder dan in 1997, toen ze verpletterend werden verslagen door Labour van Tony Blair. Het is zelfs de slechtste uitslag voor de Conservatieven ooit.

Het betekent, als de exitpoll klopt, dat Labour na veertien jaar weer aan de macht komt. De 61-jarige Starmer zal morgen als de nieuwe premier Downing Street 10 betrekken.

Bekijk hier hoe de exitpoll op nationale televisie bekend werd gemaakt:

1:13 Exitpoll: Labour grote winnaar van Britse verkiezingen

Een deel van de Conservatieve kiezers zal zijn uitgeweken naar de Liberal Democrats en naar Reform UK van de radicaal-rechtse populist Nigel Farage. Volgens de exitpoll gaan de Liberal Democrats van 8 naar 61 zetels en komt Reform UK vanuit het niets op 13 zetels. De Schotse nationalisten krijgen er 10.

Starmageddon

Dat Labour terugkeert aan de macht is geen verrassing. Sinds 2021 had de partij in de peilingen een flinke voorsprong.

In mei kondigde premier Sunak onverwacht nieuwe verkiezingen aan, mogelijk in de hoop Labour te verrassen en een 'starmageddon' af te wenden.

De nederlaag van de Tories wordt algemeen verklaard uit onvrede bij de kiezers over de slechte staat van de publieke voorzieningen, de toenemende armoede en de slechte economische prestaties na de Brexit en het chaotische en door schandalen getekende bestuur van de Conservatieven.

Starmer is Labour-leider sinds 2019, toen hij de linkse Jeremy Corbyn opvolgde, die de verkiezingen verpletterend had verloren van Boris Johnson. Starmer, die als weinig charismatisch geldt, voert sindsdien een gematigde, voorzichtige koers, waarmee hij Labour terugbracht naar het politieke midden.