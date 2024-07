SPS Media De zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien

vandaag, 20:26 Grote brand bij transportbedrijf in Almelo, uitbreiding naar kantoorgebouwen

Bij een transportbedrijf op een bedrijventerrein in Almelo is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven; twee tankautospuiten zijn nog aan het nablussen. Er zijn geen gewonden gevallen en iedereen is veilig buiten.

De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan in de werkplaats van koel- en vriestransportbedrijf Dasko. Het gebouw dreigde vanavond in vlammen op te gaan, schrijft regionale omroep Oost. Nu is de brand afgeschaald naar middelbrand. "Een deel van het pand is al verloren gegaan", zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer heeft geprobeerd uitbreiding naar het naastgelegen kantoorpand van het bedrijf zo veel mogelijk te voorkomen. "Maar ook daar zal ongetwijfeld schade zijn. De brandweer heeft enkele eigendommen van eigenaren nog uit het kantoorpand kunnen halen."

Deuren dicht

De grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De rook zakt en daarom wordt bewoners van Almelo en Albergen geadviseerd de ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer heeft een drone ingezet om van bovenaf de brandhaarden te kunnen vinden. "Daar zetten we nu op in", aldus de woordvoerder. Volgens haar waren rond 20:00 uur nog enkele brandhaarden in het pand. De brandweer waarschuwt omstanders uit de rook te blijven. Door de politie worden die op honderden meters afstand gehouden.