Groot Waterland De nieuwe uitvoering van de vlag van Marken

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 16:40 Marken krijgt nieuwe vlag, omstreden 'morenkop' verdwijnt

Binnenkort krijgt Marken officieel een nieuwe vlag. De omstreden 'morenkop', zoals het wapen door de inwoners wordt genoemd, wordt vervangen door een aangepaste versie.

Het oude wapen, een karikaturale afbeelding van een zwarte man, stamt uit 1925 en raakte vorig jaar in opspraak. In Monnickendam werd in juni 2023 de Slag op de Zuiderzee gevierd, waarbij wapens van de verschillende gemeenten op pilaren werden geschilderd. De vlag van Marken leidde tot ophef, zowel in het dorp als op sociale media.

Het riep bij mensen associaties op met het slavernijverleden. Daarom besloot de organisatie van het evenement de afbeelding weg te halen. "Anno 2023 zou zo'n afbeelding de feestvreugde bederven, vonden mensen", zei de voorzitter toen.

NH De oude versie van het wapenschild van Marken

De organisatie vond het destijds een kleine moeite om de afbeelding weg te halen als mensen zich dan niet gekwetst zouden voelen. Maar het leidde bij verschillende Markers tot woede en ongeloof. Volgens hen had het wapen niets te maken met de slavernij. Uiteindelijk werd een compromis gevonden en plaatste de organisatie het wapen terug, maar dan een goudgekleurde versie ervan.

Onderzoek naar oorsprong

Vanwege de ophef liet de Eilandraad, de dorpsraad van Marken, onderzoek doen naar de oorsprong van het wapen. Kunsthistoricus Jan Schild voerde dat uit, maar vond geen duidelijk antwoord.

Desondanks besloot de Eilandraad eerder dit jaar het wapen te veranderen. Een eerdere versie van de afbeelding, die van 1862 tot 1925 in gebruik was, werd als passender bevonden. Een lokale grafisch ontwerper maakte vijf varianten met deze afbeelding.

Inwoners naar de 'stembus'

Markers konden via een online enquête stemmen op welke variant zij het mooist vonden. 464 mensen vulden die enquête in. Daarvan ging een meerderheid van 245 stemmen naar het ontwerp dat qua kleur en achtergrond het overeenkwam met de huidige vlag. Daarmee is de nieuwe vlag officieel bekend. In september wordt deze officieel in gebruik genomen.

Het is de bedoeling dat de oude vlag uit het straatbeeld verdwijnt. Cees van Altena van de Eilandraad denkt dat het wapen voorlopig nog wel 'morenkop' genoemd zal worden op het eiland. "Dat zit ingebakken", zegt hij tegen de regionale omroep NH. "We proberen wel Morenhoofd of Moriaanshoofd te zeggen, maar daar verander je nu niets aan. Misschien dat het in de loop van de tijd zal veranderen."