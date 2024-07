ANP Datacenter van Google en Microsoft in Nederland

NOS Nieuws • vandaag, 13:57 Energieslurpende AI zorgt voor forse stijging CO2-uitstoot Google

In één jaar tijd is de CO2-uitstoot van Google met 13 procent gestegen. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de uitstoot zelfs met bijna 50 procent toegenomen. De stijging komt vooral door de groei van datacenters die AI-systemen ondersteunen.

Google maakte die cijfers bekend in een jaarlijks klimaatrapport. Het techbedrijf heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in kunstmatige intelligente (AI) en daarmee in het uitbreiden van de datacenters. Tegelijkertijd heeft Google beloofd om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Daar blijven ze bij, maar volgens chef duurzaamheid Kate Brandt is dat nu wel "extreem ambitieus".

Toepassingen die gebaseerd zijn op AI vereisen veel rekenkracht en daardoor veel energie. Een Amerikaans onderzoeksbureau berekende dat een verzoek aan een AI-tool als ChatGPT bijna tien keer zo veel energie vraagt als een zoekopdracht in Google.

Ook andere techbedrijven zien hun CO2-uitstoot de laatste jaren fors stijgen door de groei van datacenters. Microsoft zag eenzelfde ontwikkeling als Google: sinds 2020 steeg daar de uitstoot met 30 procent. De verwachting is dat die groei de komende jaren flink doorzet, aangezien AI nog steeds aan een grote opmars bezig is.

'Uitstoot blijft stijgen voordat hij weer daalt'

Tegelijkertijd doen de techgiganten grote klimaatbeloftes. Ze zijn bereid veel geld uit te geven aan groene energie, "om te kunnen zeggen dat ze groene energie gebruiken", zegt Microsoft-oprichter Bill Gates in The Guardian. Ook investeren ze in technieken om broeikasgassen op te ruimen.

Hoewel het er daarmee op lijkt dat ze een probleem verzachten dat ze zelf creëren, wijzen de bedrijven op de kansen die AI biedt om klimaatproblemen op te lossen. In hetzelfde klimaatrapport voorspelt Google dat AI-technieken de wereldwijde uitstoot in 2030 met 5 tot 10 procent zouden kunnen verminderen. "Maar we verwachten dat onze uitstoot eerst nog blijft stijgen, voordat hij weer daalt", aldus Kate Brandt.