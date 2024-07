Getty Andrej Ratiu

NOS Voetbal • vandaag, 12:55 Op weg naar Roemeense cultstatus worstelde eenzame Ratiu in Den Haag

Een van de absolute publiekslievelingen bij Roemenië worstelde drie jaar geleden bij ADO Den Haag.

Andrej Ratiu viel dit EK niet alleen op door zijn blauwe haar, maar ook door zijn sterke spel tegen linksbuitens als Mychajlo Moedryk en Jérémy Doku in de poulefase.

In het seizoen 2020/2021 speelde Ratiu tien eredivisiewedstrijden. ADO huurde hem van het Spaanse Villarreal. Hij maakte zijn minuten, maar had het vooral heel moeilijk.

"Het was mijn eerste ervaring in het buitenland als prof", vertelt de vorige maand 26 jaar geworden Ratiu in aanloop naar de wedstrijd tegen Nederland.

Ratiu, die opgroeide in Spanje, voelde zich soms eenzaam in Den Haag. "Ik ging er alleen heen, zonder familie of vrienden om me heen. Het was moeilijk, helemaal op mezelf zijn in een omgeving met een ander klimaat en een vreemde taal. Maar ik heb er toch goede herinneringen aan."

Rustig type

Een van zijn twee trainers bij ADO was Ruud Brood, die de in november ontslagen Aleksandar Rankovic opvolgde. Brood vond het wel grappig dat juist de wat introverte Ratiu met zo'n opvallende coupe op het EK verscheen.

"Dat verraste me wel even", zegt Brood. "Ratiu was een heel kalme jongen, die een beetje op zichzelf was in de groep. Het is in Den Haag ook niet eenvoudig om in de kleedkamer het hoogste woord te hebben... Er waren wat andere buitenlandse spelers toen, maar ook veel jongens uit Den Haag en omstreken."

Helemaal soepel liep het dus niet bij Ratiu. Toch zagen ze ook in Den Haag dat hij echt wel wat kon. "We zagen dat hij kwaliteiten had, maar het had tijd nodig. Vooral aanvallend was hij toen al sterk, verdedigend was het nog iets minder."

Ratiu was een van de hardste werkers in de Haagse groep en daarom stelde Brood hem ook best geregeld op. Vaak als een wingback, of hangend op rechts, zodat Ratiu vrijuit op en neer kon pendelen.

"Hij had een geweldige werkethiek. Hij was een voorbeeld met zijn winnaarsmentaliteit. Dat arbeidsethos heeft hem gebracht waar hij nu is. Voor tegenstanders was hij een lastige. Het worden ook met Cody Gakpo interessante duels", voorspelt Brood.

ANP Ratiu zet een sliding in, in duel met Owen Wijndal

Na een half jaar bij ADO ging Ratiu terug naar Villarreal, maar van een doorbraak kwam het daar niet. Bij tweededivisionist SD Huesca liep het wel. Begin 2023 keerde Ratiu terug naar La Liga en tekende hij bij Rayo Vallecano.

George Ogararu, voormalig Roemeens international, vergelijkt zijn landgenoot met Denzel Dumfries. Een nationale (cult)held, waar iedereen van houdt omdat hij nooit opgeeft.

Zelf geniet Ratiu van het enthousiasme in zijn vaderland. "Het is geweldig wat er gebeurt. Ik heb de filmpjes van Roemeense fans online gezien en veel berichten gekregen. Het motiveert ons."