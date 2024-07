ANP Oranje-fans drinken bier in Leipzig

NOS Nieuws • vandaag, 12:17 Bier, brezel en bratwurst stuk duurder tijdens EK: 'Mensen kopen het toch wel' Chiem Balduk correspondent Duitsland Chiem Balduk correspondent Duitsland

Waar het Nederlands elftal komt, verschijnen duizenden Oranjefans. Vandaag is het de binnenstad van München die oranje kleurt. Voor zo'n EK-tripje moeten supporters vaak flink in de buidel tasten: de hotelprijzen liggen flink hoger dan normaal en veel horecazaken hebben hun prijzen tijdens het EK verhoogd.

"Ja, de bierprijs is een beetje verhoogd", geeft barman Alex van de Ierse pub Dubliner in München toe. "Dat is omdat we zo veel verkopen. Het is nu vijftig cent duurder, maar alleen tijdens het EK." De bezoekers drinken er geen glas minder om. "Het helles bier gaat hier met duizenden glazen per dag de deur uit. Het is net het Oktoberfest."

Bij de souvenirwinkel van Manuela op de Marienplatz loopt het ook storm. "Ik verkoop alles: sjaals, sleutelhangers, hoedjes, magneten, allemaal EK-dingetjes. Van inflatie is hier niks te merken. Mensen kopen het toch wel, want ze zijn in een goede stemming."

"Het is zeker duur, maar dat hebben we er voor over", zegt Oranjefan Sandra, die met haar familie met een camper buiten München kampeert. Sinds bekend werd dat het EK in Duitsland zou plaatsvinden, planden en spaarden ze voor deze reis. "Duitsland is niet echt duur, vind ik. Het wordt pas duur als UEFA erbij betrokken is."

Hotels steeds duurder

In de officiële fanzones en de stadions liggen de prijzen inderdaad hoger dan gebruikelijk. In het stadion van München betaal je nu 7 euro (plus 3 euro statiegeld) voor een halve liter, waar dat normaal 5,50 euro is. En dat is voor Duitse begrippen al veel.

Ook de broodjes worst (verplichte kost in Beieren) zijn in prijs gestegen. Miguel en Oner werken al tien jaar in een braadworstkraam in het Olympiapark, dat nu binnen de fanzone ligt, en nemen de menukaart door. "De curryworst doet het goed. Die was 6 euro per stuk, en nu 7,50", zegt Miguel. Op het hele terrein zijn de prijzen naar UEFA-norm aangepast.

NOS / Chiem Balduk De braadworstkraam van Miguel en Oner

De reizen voor de groepsfase konden ver van tevoren kon worden gepland, maar deze Münchenreis konden Oranjefans pas afgelopen weekend organiseren, toen bekend werd waar Oranje in de achtste finale zou spelen. Met hogere hotelprijzen als gevolg. "Wij reizen het Nederlands elftal achterna en je merkt dat de hotels steeds duurder worden", zegt de Nederlandse fan Guus, die net is aangekomen. Ook voor de finale in Berlijn heeft hij alvast een hotel geboekt: 750 euro per persoon voor vier nachten.

Verderop in het historische centrum van de Beierse hoofdstad drinken de vrienden Stef, Joey en Fleur hun eerste biertje. "Dit was 6,25, en net hadden we een broodje voor een tientje per stuk", rekent 'reisleidster' Fleur voor. "Je weet nou eenmaal dat zo'n reis veel geld gaat kosten."

Veel geld gaat naar de hotelkosten, die in een stad als München bij een last minute boeking rond de 200 euro per nacht bedragen. De kosten voor een hotelnacht zijn in de meeste speelsteden verdubbeld, bleek uit een analyse van een Duitse vergelijkingssite. Het minst ben je kwijt in Leipzig, het meest in Stuttgart.

Goedkope opties

De reiskosten liggen behoorlijk uiteen. De ene supporter vertelt over een vliegticket van honderden euro's, de ander maakt gebruik van een speciaal afgeprijsd treinticket van enkele tientjes. De Roemeen Sebastian is met vier familieleden met de auto gekomen: "Dat kost 400 euro aan benzine en tol, maar zo veel had ook een vliegticket voor één persoon gekost."

NOS / Chiem Balduk Sebastian en zijn familie

Ook voor de tickets verschillen de prijzen. Voor de achtste finale liggen de prijzen tussen de 50 en 250 euro. Voor de halve finale wordt 195 tot 600 euro afgerekend, voor de finale zijn tickets van 300 tot 1000 euro verkocht.

Er gaat veel geld om in het EK, maar er is ook veel gedaan om het evenement aantrekkelijk te houden. De fanzones zijn gratis toegankelijk, en voor fans met een kaartje is het lokale openbaar vervoer gratis gemaakt. Menig Duitser volgt de wedstrijd bij een späti, een avondwinkel, waar bier voor 2 euro per flesje wordt verkocht.

Overigens betalen Duitse belastingbetalers indirect ook mee aan de organisatie van het EK. Volgens ZDF en Der Spiegel liggen de kosten voor de federale overheid, deelstaten en speelsteden op ongeveer 650 miljoen euro. De UEFA verwacht op zijn beurt dit toernooi af te sluiten met 1,7 miljard euro winst.

De Nederlandse supporters hebben wel begrip voor de hogere kosten van een EK-trip. "Wat het kost, dat kost het", zegt de Brabander Guus. "Als je het vergelijkt met Qatar is het hier heel goedkoop." Daar werd voor een halve liter (Amerikaans) bier het dubbele gerekend. "Maar daar waren ze wel sneller met serveren."