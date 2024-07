Pussycat-zangeres Betty Dragstra (72) overleden

Zangeres Betty Dragstra-Veldpaus, bekend van de Nederlandse popgroep Pussycat, is op 72-jarige leeftijd overleden, meldt L1 Nieuws . Dragstra was al geruime tijd ziek.

In 1975 brak Pussycat door met de countrysong Mississippi. Het nummer schopte het tot nummer 1 in de Nederlandse hitlijst. Ook internationaal scoorde Mississippi goed: het nummer voerde in vijftien landen de hitparade aan. In de daaropvolgende jaren scoorde de popgroep nog internationale hits met Georgie, Smile en My broken souvenirs.