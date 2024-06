Premier Rutte houdt afscheidstoespraak vanuit Torentje

De NOS zendt de toespraak live uit vanaf 16.30 op nos.nl via een livestream. De toespraak is ook te volgen op televisie op NPO1 en op NPO Radio 1.

Rutte is bezig met zijn laatste dagen als minister-president, dinsdag wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Dick Schoof neemt het dan van hem over. Rutte was veertien jaar premier en heeft de afgelopen dagen op meerdere plaatsen afscheid genomen.