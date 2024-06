Inwoner Den Haag vindt koningspython achter verwarming

In samenwerking met

Een inwoner van Den Haag heeft vannacht een koningspython in huis gevonden. Het dier zat verstopt achter de radiator.

Volgens een persfotograaf ter plaatse hoorde de bewoner van een huis in het Regentessekwartier ineens een vreemd geluid in de woonkamer. Hij ontdekte een dikke slang van ongeveer een meter lang en belde 112.

Agenten kwamen ter plaatse en schakelden vervolgens de dierenpolitie in. Met een speciale klem is het reptiel gevangen en in een ton gestopt.