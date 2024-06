Bomaanslagen in noordoosten Nigeria eisen tientallen levens

Bij een reeks bomexplosies in het noordoosten van Nigeria zijn zeker achttien doden gevallen. Dat melden autoriteiten in de staat Borno, waar het leger strijd voert met extremistische militanten, waaronder die van Boko Haram.

Een van de bomaanslagen was bij een huwelijksfeest in Gwoza; er vielen naar verluidt zes doden. De daders zouden bomvesten hebben gebruikt. In dezelfde plaats waren ook een begrafenis en een ziekenhuis doelwit.