EPA Zwaarbewapende politieagenten bij de Israëlische ambassade na de aanval

NOS Nieuws • vandaag, 17:09 Kruisboogaanval bij Israëlische ambassade Belgrado, dader gedood

In de Servische hoofdstad Belgrado heeft een man met een kruisboog een politieagent aangevallen bij de Israëlische ambassade. De dader werd daarna doodgeschoten door de betreffende agent.

Volgens de Servische minister van Binnenlandse Zaken Dacic raakte de aanvaller de agent met een pijl in de nek. De politieman gebruikte vervolgens "een wapen uit zelfverdediging om de aanvaller neer te schieten", aldus de minister. De dader overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De agent bevond zich in een bewakershuisje toen de aanvaller hem benaderde en vroeg waar een bepaald museum was. Hij had een tas bij zich waaruit hij de kruisboog haalde en de agent beschoot.

De politieman was bij bewustzijn toen hij naar een ziekenhuis in de Servische hoofdstad werd gebracht. Daar moest hij een operatie ondergaan om de pijl uit zijn nek te verwijderen. Volgens minister Dacic was zijn situatie kritiek. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.

'Tot islam bekeerd'

Volgens de minister, die sprak van "een aanval tegen Servië", was de aanvaller een 25-jarige Serviër die tot de islam is bekeerd. De politie onderzoekt een mogelijk netwerk en mogelijke banden met buitenlandse terreurgroepen. Nabij de plek van de aanval werd een persoon aangehouden.

Daarnaast zijn er nog meer personen gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij de aanval. Dacic zei aanwijzingen te hebben dat de verdachten al langer bekend waren bij de veiligheidsdiensten, en dat er mogelijk een link is met het wahabisme, een geloofsstroming binnen de islam.

Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van "een poging tot een terroristische aanslag in de buurt van de Israëlische ambassade in Belgrado". De woordvoerder zei dat de ambassade gesloten is en dat er geen medewerkers van de ambassade gewond zijn geraakt.

De Servische autoriteiten hebben het dreigingsniveau in Belgrado verhoogd, onder meer voor buitenlandse ambassades en overheidsgebouwen, maar ook voor openbare plaatsen zoals winkelcentra en andere drukke gebieden.