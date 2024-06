politie.nl De bus wordt weggesleept in opdracht van de politie

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 16:06 Friese politie haalt onveilige touringcar met passagiers van de weg

De Friese politie heeft een touringcar van de weg gehaald die met passagiers onderweg was naar Lauwersoog. De chauffeur mocht niet verder rijden en de touringcar werd in beslag genomen omdat het busbedrijf de "veiligheid van de passagiers ernstig in gevaar bracht", laat de politie weten bij Omrop Fryslân.

Het bedrijf beschikte niet over een vergunning voor personenvervoer, de APK van de bus was al drie jaar verlopen en de chauffeur had niet de juiste papieren, aldus de politie. Zo reed hij met een rijbewijs dat al jaren verlopen was en kon hij niet aantonen dat de bus verzekerd was.

De passagiers van de bus zijn met taxi's naar hun bestemming gebracht. Het is niet bekendgemaakt hoeveel passagiers dat waren.

Al eerder overtredingen geconstateerd

De politie had de touringcar al langer in de gaten. Eerder deze maand werd de bus van de weg gehaald voor een gerichte transportcontrole door het Team Verkeer van de politie. Ook toen waren al overtredingen geconstateerd. Bij de nieuwe controle gisteravond bleek dat het bedrijf de problemen niet had opgelost.