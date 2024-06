Inbreker die 60.000 liter wijn liet weglopen was ontslagen werknemer

Een inbreker die begin dit jaar miljoenen euro's aan wijn door de goot spoelde blijkt waarschijnlijk een oud-werknemer van het bedrijf te zijn. De Spaanse politie heeft vrouw gearresteerd die twee dagen voor het incident haar laatste werkdag had gehad.

Bewakingscamera's legden in februari vast hoe een persoon met een capuchon over het hoofd midden in de nacht door de kelder liep om wijnvaten open te draaien. De inbreker draaide vijf grote vaten open, waarvan er drie gevuld waren.