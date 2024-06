OM eist 4 jaar cel en tbs tegen man uit Zoetermeer voor bezit kinderporno

Via het telefoonnummer en het IP-adres van de gebruiker kwamen rechercheurs de man uit Zoetermeer op het spoor. Bij de politie-inval werd de verdachte op heterdaad betrapt op het kijken naar kinderporno. Op in beslag genomen apparatuur vond de politie meer dan 30.000 foto's en video's van kinderporno. Hierbij ging het onder meer om gewelddadige beelden van seksueel kindermisbruik bij baby's en jonge kinderen. Ook werd er dierenporno gevonden.

'Uitzonderlijke zaak'

De man werd in 2003 al eens veroordeeld voor het ernstig misbruiken van drie meisjes en zat daarvoor tot 2014 in een tbs-kliniek. "Over dit misbruik schepte hij op zeer grove wijze op tegen andere online-gebruikers", zei de officier. "Uit het dossier blijkt ook dat de verdachte tijdens zijn tbs-behandeling alweer in herhaling viel met het zoeken naar kinderporno."