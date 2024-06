Verenigde Staten verliezen van Panama, bond spreekt afschuw uit over online racisme

Tijdens en na de wedstrijd werden Weah en andere zwarte spelers online racistisch bejegend. De Amerikaanse voetbalbond reageerde daarop met een statement. "Er is geen plek voor haatdragend en racistisch gedrag. Dit is onacceptabel gedrag dat volledig ingaat tegen onze waarden."

In dezelfde poule won Uruguay eenvoudig van Bolivia (5-0). De VS staan met nog een duel te gaan op de derde plek in de poule, met drie punten. Dinsdag om 03.00 uur speelt de Amerikaanse ploeg tegen Uruguay voor zijn laatste kans op een plek in de knock-outfase.