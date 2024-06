150 migranten gered die met bootjes onderweg waren naar Engeland

Op het Kanaal zijn ruim 150 migranten gered die de oversteek wilden maken van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zaten in twee overvolle bootjes.

Een van de inzittenden had om hulp gevraagd, nadat een van de bootjes na een paar uur varen in moeilijkheden was geraakt. De 77 opvarenden konden worden gered en naar de haven van Calais worden gebracht.