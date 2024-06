Tweehonderd Amerikaanse zorgmedewerkers aangeklaagd voor miljardenfraude

In de Verenigde Staten zijn bijna tweehonderd zorgmedewerkers aangeklaagd voor grootschalige fraude. Ze zouden onder meer illegaal pillen hebben verspreid en kosten in rekening hebben gebracht bij de Amerikaanse nationale zorgverzekering voor 65-plussers voor zorg die niet geleverd werd.

In totaal is er voor 2,75 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,57 miljard euro, gefraudeerd. Door heel Amerika zijn dokters, verpleegkundigen en andere medische professionals aangehouden. Daarbij zijn onder meer luxe voertuigen, goud en 231 miljoen dollar aan cash geld in beslag genomen.