AP Bill Cobbs bij de première van 'Get Low' in 2010

NOS Nieuws • vandaag, 11:05 Acteur Bill Cobbs (90) uit The Bodyguard en Night at the Museum overleden

De Amerikaanse acteur Bill Cobbs is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij is onder meer bekend van de films The Bodyguard en Night at the Museum, maar speelde tal van andere bijrollen.

Cobbs werd in 1934 geboren in Cleveland, Ohio, en was voor Hollywoodbegrippen een laatbloeier. Hij werkte onder meer acht jaar bij de Amerikaanse luchtmacht voor hij op 36-jarige leeftijd aan zijn acteerloopbaan begon.

De eerste periode speelde hij vooral in het theater, maar in 1974 kreeg hij in The Taking of Pelham One Two Three zijn eerste kleine filmrol toebedeeld. In de decennia daarna maakte hij zijn opwachting in bijna 200 films en series.

Naast Whitney Houston

Begin jaren 90 was Cobbs te zien als de manager van Whitney Houston in The Bodyguard, speelde hij naast Sylvester Stallone in de actiefilm Demolition Man en had hij een rol in The Hudsucker Proxy van de gebroeders Coen. In Night at the Museum (2006) vertolkte hij de rol van bewaker Reginald.

Cobbs speelde daarnaast in afleveringen van The West Wing, The Sopranos en Good Times. In de herfst van zijn loopbaan won hij een Daytime Emmy Award. Hij kreeg de Amerikaanse televisieprijs in 2020 voor een rol in de jeugdserie Dino Dana.

Bill Cobbs als dominee in The Sopranos (2000):

"Om kunstenaar te zijn moet je kunnen geven", zei Cobbs in 2004 in een interview. "Kunst is een beetje een gebed toch? We reageren op wat we om ons heen zien en voelen en hoe dingen ons mentaal en spiritueel beïnvloeden."

Zijn familie meldt dat hij vredig is overleden in zijn huis in Californië. "We zijn getroost in de wetenschap dat Bill vrede en eeuwige rust heeft gevonden bij zijn hemelse Vader", staat in een verklaring.