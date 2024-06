Reuters Juan Orlando Hernandez op een rechtbanktekening

NOS Nieuws • vandaag, 22:12 Oud-president Honduras in VS veroordeeld tot 45 jaar cel voor drugssmokkel

De voormalige president van Honduras moet in de Verenigde Staten 45 jaar de cel in. Hij kreeg miljoenen dollars aan steekpenningen van drugssmokkelaars, zo heeft een rechtbank in New York vastgesteld. Juan Orlando Hernandez zegt dat hij onschuldig is.

Van 2014 tot in 2022 was Hernandez president van het Latijns-Amerikaanse land. Hij werkte in die periode samen met het beruchte Sinaloakartel in Mexico. Vele tonnen cocaïne werden dankzij corrupte politici als Hernandez de VS binnengesmokkeld, staat in het vonnis.

De voormalige president houdt vol dat hij geen smeergeld heeft aangenomen. "Hij heeft meer gedaan om drugshandel te bestrijden dan welke Hondurese president ooit", verklaarde zijn advocaat. De drugscriminelen die tegen hem hebben getuigd, waren volgens de verdediging uit op wraak.

Broer zit levenslang vast

De rechtbank acht bewezen dat de 55-jarige Hernandez willens en wetens drugshandelaren uit de wind hield. Zijn broer werd vijf jaar geleden, ook in New York, veroordeeld tot levenslang wegens betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Destijds werd al aangenomen dat de toenmalige president zijn jongere broer had geholpen. Enkele jaren later werd hij ook zelf uitgeleverd aan de VS.