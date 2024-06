Twee doden bij ongeluk op A73, snelweg weer open

Bij een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de A73 bij Nijmegen zijn twee mensen om het leven gekomen. De weg was tot het einde van de middag afgesloten, maar is inmiddels weer open voor verkeer.

De snelweg tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg was afgesloten tot 16.30 uur, meldt de ANWB. De vertraging was om 13.30 uur 80 minuten, maar om 15.30 uur waren automobilisten nog maar een kwartier extra kwijt.

Meer ongelukken

Op meer plekken in het land was het drukker dan normaal door verkeersongelukken. De A27 tussen Oosterhout en Hank was een paar uur dicht door een ongeluk, de vertraging is daar ongeveer een uur. Een auto reed op de verkeerde weghelft, met een botsing van een tegenligger als gevolg.