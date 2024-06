Omroep Zeeland De huisartsenpost in Oostburg sluit per 1 oktober

Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 20:42
Artsentekort Zeeland groeit, ook huisartsenspoedpost Oostburg dicht

Het aantal huisartsen in Zeeland neemt steeds verder af. De huisartsenspoedpost in Oostburg moet om die reden komende herfst de deuren sluiten. Dan heeft Zeeuws-Vlaanderen nog maar één spoedpost over: in Terneuzen.

"Het werd steeds lastiger om het rooster van de huisartsen rond te krijgen", zegt directeur Karin Smit van de regionale huisartsenvereniging Nucleuszorg tegen Omroep Zeeland. Met daarnaast een tekort aan verpleegkundigen die de telefoon aannemen, was de beslissing volgens Smit onvermijdelijk.

Alleen overdag en 's avonds

Vanaf 1 oktober moeten patiënten met spoedklachten in Zeeuws-Vlaanderen zich 's avonds, 's nachts en in het weekend melden in Terneuzen, op zo'n 30 minuten rijden vanaf Oostburg. Volgens Smit valt de impact daarvan wel mee. "Een kwart van de patiënten voor Oostburg wordt daar al naar doorverwezen."

De locatie in Oostburg is sinds drie jaar alleen overdag en 's avonds open. Door personeelstekorten lukte het niet meer om de post in de nachten te bemannen. Dat begon als een proef, maar het werd na een jaar definitief.

Een weg, twee erbij

Het aantal huisartsen in Zeeland loopt al jaren terug. Op locaties in de buurt van opleidingsplaatsen valt het nog mee, schrijft Omroep Zeeland. Maar hoe verder daarvanaf, hoe minder huisartsen er zijn. En nieuwe artsen willen vaak in deeltijd werken, waardoor voor iedere huisarts die weggaat, twee of drie opvolgers nodig zijn.

De komende jaren zal het tekort alleen maar groter worden; veel huisartsen gaan binnen een paar jaar met pensioen en de nieuwe aanwas kan die weggevallen plekken op dit moment niet opvullen. De komende vijf jaar zijn in Zeeland zo'n honderd nieuwe huisartsen nodig, berekende de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Neurologie

Ook in andere vakgebieden van de geneeskunde vallen gaten in Zeeland. Zo werd eerder deze maand bekend dat de afdeling neurologie van het ziekenhuis in Terneuzen moet sluiten. Ook hier is de aanleiding een personeelstekort. Nieuwe patiënten worden doorverwezen naar een ziekenhuis in Gent, over de Belgische grens dus.

Meer Zeeuwse patiënten zullen gebruik gaan maken van de Belgische gezondheidszorg, verwacht Smit. De sluiting van de huisartsenpost in Oostburg zal zorgen voor meer patiënten in Knokke, waar in het weekend een huisartsenpost open is. Dat is niet tegen te houden, denkt de directeur. "Wij kijken vooral hoe we goed samen kunnen werken."

Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in Oostburg.