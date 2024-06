EPA Seth Binzer (Shifty Shellshock) in 2010

NOS Nieuws • vandaag, 19:25 Crazy Town-zanger Shifty Shellshock overleden, bekend van hit Butterfly

Zanger Shifty Shellshock van de Amerikaanse band Crazy Town is overleden. De band stond in 2001 in de hitlijsten met het nummer Butterfly. De zanger werd dood gevonden in zijn huis in Los Angeles. Hij was 49 jaar. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Shifty Shellshock was de artiestennaam van Seth Binzer. Hij rolde begin jaren 90 de muziekwereld in met de band Brimstone Sluggers, die enkele jaren later werd omgevormd tot Crazy Town. In november 1999 kwam hun debuutalbum The Gift of Game uit, waar Butterfly op stond.

Butterfly werd bewust niet als eerste single van het album uitgebracht, maar pas in 2001 als derde single. Crazy Town speelde metal, rap en rock en wilde bij het publiek niet de verwachting wekken alleen maar rustige, 'Butterfly-achtige' nummers te maken. "Dat is niet wie we zijn", zei de gitarist in 2001.

Toch werd dit het nummer waar de band mee doorbrak en vooral om wordt herinnerd. Het belandde op 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Nederland bereikte het in de Top 40 de vijfde plek.

Het nummer Butterfly:

De band ging in 2003 uit elkaar, om in 2007 weer samen te komen. Uiteindelijk bracht Crazy Town drie albums uit.

In de jaren na zijn grootste hit kampte Shellshock met verslavingen. Vorig jaar kwam hij nog in het nieuws vanwege een vechtpartij met een mede-bandlid en Crazy Town moest stoppen met een tournee.