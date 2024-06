NOS

NOS Nieuws • vandaag, 16:21 Verbod op geven van stroomstoten aan varkens en koeien in de maak

Er is een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij vee is in de maak. De plannen daarvoor kunnen na de zomer worden behandeld. Deze toezegging deed demissionair minister Adema van Landbouw aan de Tweede Kamer.

Adema was naar het wekelijkse vragenuur geroepen in verband met recente bevindingen van Varkens in Nood. De organisatie maakte filmpjes bij verschillende veetransporten waarop was te zien dat de dieren willekeurig stroomstoten kregen op zeer gevoelige plekken en terwijl zij geen ruimte hadden om te bewegen. Dat is niet toegestaan.

Vanwege deze nieuwe misstanden maakte Adema gisteren bekend snel te komen met een algemeen verbod op het toedienen van stroomstoten bij dieren bij vee- en transportbedrijven.

"De minister heeft wat goed te maken met de dieren", vindt PvdD-fractievoorzitter Ouwehand. "Dit heeft lang geduurd." Zij wil dat Adema binnen een week met een verbod komt, voordat zijn beoogde opvolger Femke Wiersma (BBB) aantreedt.

"We kunnen de dieren niet uitleveren aan een BBB-bewindspersoon", zegt Ouwehand. "Zij heeft in de hoorzitting gisteren gezegd dat dierenleed ernstiger wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is, dus daarom zijn we er niet gerust op."

Verkeerde keelgat

Dat schoot in het verkeerde keelgat van BBB-leider Van der Plas. "Deze minister is nog niet beëdigd en wordt hier wel even geschoffeerd. Mevrouw Wiersma kan zich hier niet verdedigen." Ook Adema nam het op voor zijn opvolger. "Ik heb de hoorzitting gevolgd en zij heeft gezegd dat ze dierenmishandeling onacceptabel vindt. Dus ik heb er alle vertrouwen in."

De Tweede Kamer had zich al eerder uitgesproken over een algeheel verbod op stroomstootapparaten, maar het kostte volgens Adema tijd om uit te zoeken waar het juridisch wel en niet mogelijk is.

Voor de slachterijsector kan Nederland wegens een Europese verordening geen afwijkende regels opstellen, zoals een verbod. Wel is het mogelijk om voor deze sector strengere regels vast te leggen voor het gebruik van stroomstootapparaten. Tot aan de deur van een slachterij is een verbod wel mogelijk.

Ook voor veeartsen zal Adema mogelijk een uitzondering maken omdat zij het apparaat nodig hebben om veilig hun werk te kunnen doen. Ook een bezitsverbod van een stroomstootapparaat stuit op juridische bezwaren.