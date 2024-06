Omstreden kledinggigant Shein probeert nu beursgang in Londen

Eerder mikte Shein tevergeefs op een beursnotering in New York. Er was toen zware kritiek over mogelijke dwang- en kinderarbeid in de fabrieken van het merk. Tegelijk waren Amerikaanse politici fel tegen de beursnotering in New York vanwege vermeende nauwe controle door de Chinese overheid. Mede om die reden verhuisde Shein het hoofdkantoor al naar Singapore.