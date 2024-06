SIPA USA Een demonstrant in New York houdt een foto omhoog van de gedode Hind Rajab

NOS Nieuws • vandaag, 02:35 Voertuig met daarin 6-jarig Palestijns meisje werd door tientallen kogels geraakt

De auto waarin het 6-jarige meisje zat dat in februari dood werd gevonden in de Gazastrook werd door tientallen kogels geraakt. Die werden hoogstwaarschijnlijk razendsnel vanuit een Israëlische tank afgeschoten. Dat concludeert een Britse onderzoeksgroep die in opdracht van Al Jazeera onder meer audiofragmenten, getuigenverklaringen en openbaar beeldmateriaal analyseerde.

De onderzoeksgroep Forensic Architecture stelt dat op basis van beelden 335 kogelgaten in de beschoten auto te zien zijn. Daaruit kan niet geconcludeerd worden dat de auto 335 keer werd beschoten, omdat het ook gaten kan betreffen van kogels die er aan de andere kant van de auto weer uitkwamen.

'Wapen op tank'

Wel stelt het onderzoeksteam dat de kogels zeer waarschijnlijk door een wapen op een tank zijn afgevuurd. Het wapen dat werd gebruikt kon volgens de onderzoekers "zo'n 750 tot 900 kogels per minuut afvuren". Daarmee is het volgens hen zeer onwaarschijnlijk dat die afkomstig zijn van terreurgroep Hamas.

"Deze vuursnelheid overtreft dat van een geweer van het AK-type, het aanvalsgeweer dat het meest aan Hamas wordt toegeschreven", melden de onderzoekers. Volgens hen komt de vuursnelheid "overeen met wapens die het Israëlische leger gebruikt, zoals het M4-aanvalsgeweer of het FN MAG-machinegeweer op een Merkava-tank. Die zou op 13 tot 23 meter afstand van de beschoten auto hebben gestaan.

Volgens de onderzoekers is het "niet waarschijnlijk dat de schutter niet had kunnen zien dat er in de auto burgers, waaronder kinderen zaten".

Israël ontkent betrokkenheid

Het Israëlische leger stelde aanvankelijk dat er "geen Israëlische legereenheden aanwezig waren bij het voertuig of binnen schootsafstand van het voertuig". Maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei later bij monde van woordvoerder Matthew Miller dat er toch Israëlische troepen aanwezig waren: "Israël zei ons dat er wel legereenheden in het gebied aanwezig waren, maar dat het leger geen kennis had van of betrokken was bij de aanval die beschreven is".

The Washington Post concludeerde eerder al uit audio-opnamen, satellietbeelden, foto's en interviews dat de schade aan een ambulance in de buurt van de auto waarschijnlijk was aangericht door een Israëlisch voertuig. De 6-jarige Hind Rajab werd gedood toen ze met vijf familieleden in een auto vluchtte uit Gaza-Stad. Ook een ambulance die gestuurd was om hen te redden werd beschoten.