Inter Visual Studio Onderzoek bij het huis in Diemen na de vondst van de lichamen

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 15:22 16 jaar cel voor 'abortusmoord' in Diemen

Een man uit Diemen krijgt 16 jaar gevangenisstraf en tbs voor het doden van zijn ongeboren kind en zijn partner via een illegale abortus. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald.

In oktober 2019 werden het lichaam van de vrouw en de baby gevonden in het huurhuis van de man in Diemen. Dennis van E. (52) werd diezelfde dag gearresteerd. Hij heeft al die tijd in voorarrest gezeten.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, schrijft regionale omroep NH. Volgens het OM dwong hij zijn vriendin tot illegale abortus omdat hij geen zoon, maar een dochter wilde.

Hij zou haar abortuspillen en een grote hoeveelheid alcohol, MDMA en ketamine hebben laten innemen. De vrouw was toen 32 tot 37 weken zwanger. "U was manipulatief, u zette haar onder druk", zei de rechtbank tegen Van E. over de relatie met zijn vriendin.

Het OM sprak van moord op het ongeboren kind. De mishandeling van zijn Braziliaanse partner zou samen met de illegale abortus tot de dood van de 32-jarige vrouw hebben geleid. Van E. heeft tijdens de inhoudelijke behandeling gezegd dat zijn vriendin de abortus zelf wilde.

Nabestaanden

Van E. had zijn vriendin, een sekswerker uit Brazilië, leren kennen in de kustplaats Fortaleza. Het OM benoemde in een eerdere zitting de nabestaanden in haar thuisland.

"Hun geliefde en zwangere dochter, zus of moeder is naar Nederland gevlogen, maar niet levend teruggekomen. Intens triest is het besef dat er nu in Brazilië twee jonge, straatarme kinderen zijn die al geen vader hadden, maar nu ook geen moeder meer hebben", zei justitie twee weken geleden, schreef AT5.