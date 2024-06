AFP Perry aan het surfen bij Oahu in 2017

NOS Nieuws • vandaag, 14:20 Pirates of the Caribbean-acteur en surfer dood door haaienaanval

Lokale surfheld en Pirates of the Caribbean-acteur Tamayo Perry is overleden nadat hij tijdens het surfen op Hawaï werd aangevallen door een haai. De 49-jarige Perry was gaan surfen in een pauze tijdens zijn werk als strandwacht.

Perry werd door paramedici doodverklaard, nadat hij per jetski naar de kust was gebracht. De baas van de lokale kustwacht noemde Perry in een verklaring "een door iedereen geliefde strandwacht" en voegde eraan toe dat hij goed bekend was aan de noordkust van het Hawaiiaanse eiland Oahu en over de hele wereld: "Tamayo had een aanstekelijke persoonlijkheid. Hoeveel mensen ook van hem hielden, hij hield altijd meer van hen."

Burgemeester Rick Blangiardi van de stad Honololu noemde Perry's dood een tragisch verlies. "Tamayo was een legendarische waterman en zeer gerespecteerd. Hij groeide hier op en was gewoon een geweldig lid van ons oceaanveiligheidsteam."

Acteur

Perry was geboren en getogen op Oahu, één van de eilanden van de Amerikaanse staat Hawaï. Op de site van de Oahu Surfing Experience, waar hij surfleraar was, beschreef hij zijn ervaringen met surfen op "de dodelijkste golf ter wereld". "Deze jongen kan zich meten met de beste ter wereld", schreef hij.

Naast zijn werk als strandwacht en surfleraar werkte Perry ook als acteur. Hij had een klein rolletje als één van de zeerovers in de film Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides uit 2011. De Britse omroep BBC schrijft dat hij ook in de series Lost en Hawaii Five-0 speelde, en de films Blue Crush en Charlie's Angels 2. Ook verscheen hij in een Coca-Cola-reclame.

Zeldzame aanvallen

Het komt zelden voor dat mensen door een haai worden aangevallen in de wateren rond Hawaï: zo'n drie tot vier keer per jaar, meldt het Hawaiaanse ministerie van Land en Natuurlijke Hulpbronnen. Dodelijke slachtoffers komen nog minder vaak voor.

In maart liep een 11-jarig meisje niet-levensbedreigende verwondingen op nadat ze vermoedelijk was gebeten in haar voet door een kleine rifhaai op een populaire surfplek in Oahu. Vorig jaar december stierf een surfer bij Maui nadat hij door een haai werd gebeten en onder water werd getrokken.