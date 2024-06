KLM-vliegtuig keert terug naar Schiphol vanwege technisch mankement

Een Boeing 777 van KLM die onderweg was naar Rio de Janeiro is na veertig minuten teruggekeerd naar Schiphol vanwege een technisch mankement.

Vanuit het vliegtuig is een noodmelding gedaan. Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. Het gaat om vlucht KL705. Een woordvoerder van KLM benadrukt dat het gaat om een voorzorgslanding en dat er geen noodsituatie was.