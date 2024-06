Vijf verdachten Mallorcazaak in cassatie om schadevergoeding

Altijd gezwegen

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd in de zomer van 2021 op Mallorca zodanig mishandeld dat hij in coma raakte en enkele dagen later overleed. De verdachten waren leden van een vriendengroep uit Hilversum en omgeving die ook op Mallorca op vakantie waren. Zij hebben altijd gezwegen over wie er schuldig was aan de fatale mishandeling en er waren geen camerabeelden van.