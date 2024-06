Israel Antiquities Authority Twee uit het wrak opgedoken kruiken

NOS Nieuws • vandaag, 09:00 Millennia oude boot gevonden met lading kruiken aan boord voor kust Israël

Op een kleine 100 kilometer van de kust van Israël is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Op zo'n 1800 meter diepte is een vrachtschip van 3300 jaar oud gevonden. Nooit eerder werd zo'n oud schip zo ver uit de kust gevonden, stelt de Israëlische archeologie-instantie IAA.

"De ontdekking van dit schip verandert ons beeld van de scheepvaart in de oudheid", citeert persbureau AP een van de onderzoekers. Tot nu toe werd aangenomen dat zeelieden in de bronstijd (grofweg de periode van 3000 tot zo'n 800 voor Christus) altijd land in zicht hielden. Op deze manier konden ze de kust volgen op weg naar de volgende haven.

Maar het recent gevonden zeilschip bevond zich op 90 kilometer afstand van de kust. Dat is te ver om nog land te zien. Mogelijk oriënteerden de opvarenden zich op basis van de zon en sterren. De onderzoekers noemen dat een nieuw inzicht, maar geven ook aan dat er meer onderzoek nodig is.

Israel Antiquities Authority De kruiken op de zeebodem

Het houten schip is zo'n dertien meter lang en verkeert in relatief goede staat. De lading aan boord, honderden aardewerken kruiken, is volgens de IAA ook nog intact. De inhoud is waarschijnlijk olie en fruit.

De vondst is gedaan door Energean, een bedrijf dat gas wint uit de zeebodem. Een zeerobot van het bedrijf had het wrak gezien bij een inspectie. Vermoedelijk is de boot gezonken na een storm. Een andere mogelijkheid is dat het schip is vergaan na een aanval door piraten.

Er zijn vooralsnog geen plannen om het wrak op te duiken. Wel zijn twee kruiken uit het ruim naar boven gehaald voor onderzoek. De voorwerpen zijn waarschijnlijk gemaakt door Kanaänieten, een volk dat in deze regio leefde.