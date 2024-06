AFP Roos Zwetsloot

NOS Sport • vandaag, 22:25 Skateboardster Zwetsloot plaatst zich voor Spelen, Oldenbeuving moet afwachten

Roos Zwetsloot heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De 23-jarige skateboardster bereikte op het OKT in Boedapest als vierde de halve finales. Daarmee is ze volgens de skateboardbond zeker van kwalificatie.

Zwetsloot zette met haar tweede run een score neer van 72,64. De Australische Chloe Covell noteerde met 88,47 de hoogste score.

Keet Oldenbeuving eindigde met 54,36 als 17de en greep daarmee net naast een plek in de halve finales. Daarvoor moest ze bij de beste 16 zitten. Ze kan nog op basis van haar ranking in aanmerking komen voor kwalificatie, maar moet daarvoor nog wel de resultaten van de halve finales van zaterdag afwachten.

Ranglijst

Na de wedstrijd in Boedapest wordt de balans opgemaakt. De 22 beste skaters van de wereldranglijst gaan naar de Spelen in Parijs, met een maximum van drie per land. Candy Jacobs zal daar niet bij zijn. Zij miste door een blessure het kwalificatietoernooi, waardoor haar kansen verkeken zijn.

Zwetsloot eindigde in 2021 op de Spelen in Tokio als vijfde. Skateboarden was toen voor het eerst onderdeel van de Spelen.