NOS maakt tonen EK-wedstrijden op groot scherm goedkoper

De NOS maakt het voor ondernemers goedkoper om wedstrijden van het EK voetbal op grote buitenschermen te vertonen. Ondernemers gaan nu ongeveer 75 cent per verwachte bezoeker betalen, in plaats van 3 euro.

"De NOS vindt het belangrijk dat iedereen van het Nederlands elftal kan genieten. Het EK brengt mensen samen, of dat nu thuis is of op een groot plein", zegt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport. "Met deze aanpassingen wordt er een handreiking gedaan richting de horecaondernemers, en we hopen dat er nu volle pleinen zijn tijdens de wedstrijden van Oranje."