EPA Ter illustratie: Duitse agenten op het vliegveld van Frankfurt

NOS Nieuws • vandaag, 15:53 Drietal opgepakt in Duitsland op verdenking van bespioneren Oekraïner

De Duitse autoriteiten hebben drie mannen opgepakt op verdenking van het bespioneren van een Oekraïner voor een buitenlandse geheime dienst. De drie werden woensdag gearresteerd in Frankfurt, meldt het Duitse landelijk parket. Het gaat om een Rus, een Oekraïner en een Armeniër.

In het arrestatiebevel staat dat de drie in opdracht van een geheime dienst naar Duitsland waren afgereisd, om inlichtingen te verzamelen over een Oekraïner die in Duitsland verblijft. Om die reden verkenden ze woensdag een café in Frankfurt, waar de bewuste Oekraïner ook zou komen.

Er is niet bekendgemaakt voor welke geheime dienst het drietal zou hebben gewerkt. Ze werden gisteren voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

Eerdere aanhoudingen

In april werden in Duitsland ook al twee vermoedelijke spionnen aangehouden, toen in de stad Bayreuth in deelstaat Beieren. Ze zouden voor Rusland Amerikaanse bases hebben bespioneerd en aanvallen op militaire transportroutes hebben gepland. Ze wilden daarmee de Duitse hulp aan Oekraïne dwarsbomen.

Beiden maakten foto's van militaire transporten en goederen. Volgens weekblad Der Spiegel ging het onder meer om militaire faciliteiten in Grafenwöhr, een plaats in Beieren. Er is daar een oefenterrein waar het Amerikaanse leger Oekraïense miitairen traint, onder andere op Abrams-gevechtstanks.