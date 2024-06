Zonder Nvidia’s chips geen AI-succes en dat zie je heel duidelijk op de beurs

AFP Nvidia-ceo Jensen Huang wordt als een popster onthaald op techbeurs Computex

Er hangt een beetje een festivalsfeer met foodtrucks en houten stoelen en tafels onder grote schaduwdoeken. Maar op dit evenemententerrein even buiten Amsterdam zul je geen optredens van bandjes aantreffen, maar wel veel technologie-enthousiastelingen. Het is het decor van een van 's lands bekendste techconferenties: The Next Web.

Het is een plek waar start-ups, grote bedrijven, investeerders en andere geïnteresseerden samenkomen. Daar gaat het uiteraard veel over AI (kunstmatige intelligentie).

De AI-hype bereikte deze week een nieuw hoogtepunt, en wel op de beurs. Chipfabrikant Nvidia was even het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het liet daarmee grote tech-namen die de top van dit lijstje al jaren domineren, zoals Apple en Microsoft, achter zich.

Opkomst van grote ontwikkelingen

Het is iets buitengewoons, zegt beursanalist Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer. Hij vergelijkt het met eerdere grote ontwikkelingen: zoals nog niet eens zo heel lang geleden de opkomst van internet, maar ook langer geleden bijvoorbeeld de stoomtrein. "Dus ja, beleggers die geloven ergens in." En hij stelt hardop de vraag of de hoge koers van Nvidia wel gerechtvaardigd is.

NOS De ontwikkeling van Nvidia's aandeel sinds 1999

De groei van Nvidia kun je gerust stormachtig noemen. En best bijzonder. Het bedrijf bestaat sinds 1993 en is daarmee ouder dan bijvoorbeeld Google (1998) en Meta (2004). De komst van ChatGPT heeft het bedrijf naar het centrum van de aandacht gekatapulteerd. Het bedrijf maakt zogeheten graphics processing units, ofwel GPU's. En die zijn essentieel om AI-systemen te laten werken. Die opmars was vorig jaar al zichtbaar, toen de winst zeven keer groter was dan een jaar eerder.

Wat dat betreft zit er in de lijst met meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven een interessante symboliek: voor het eerst is een partij die essentiële apparatuur levert aan bekende softwarepartijen groter dan de ontvangers van die apparatuur. Bedrijven als Microsoft, Meta, Google en Amazon staan in de rij om samen vele miljarden dollars over te maken naar Nvidia.

Beursanalist Tehupuring plaats wel een kanttekening bij de hoogte van Nvidia's koers. Een kleine rekensom: Nvidia is ruim 3200 miljard dollar waard op de beurs, dat is ruim 50 keer de omzet van het afgelopen jaar. Microsoft is 3300 miljard waard, 'slechts' 14 keer de omzet. "En dat zie je eigenlijk in geen enkele branche. Dus vanuit dat perspectief kun je wel vraagtekens zetten bij de huidige waarde van Nvidia." Toezichthouders DNB en AFM hebben al gewaarschuwd dat als de AI-hype uiteindelijk minder oplevert dan gedacht, dit mensen en bedrijven die in aandelen investeren veel geld kan kosten.

Veel AI-pitches

Terug naar de techconferentie. Een van de vele sprekers vandaag is Lisa Brouwer. Ze is investeerder bij Curiosity VC en focust specifiek op AI-bedrijven. Zij krijgt van start-ups heel veel pitches. "Of ze goed zijn, is even de vraag."

NOS Op The Next Web hangt een beetje een festivalsfeer

Ze legt uit dat er op dit moment veel partijen zijn die de technologie achter ChatGPT als basis gebruiken en daar hun eigen jasje omheen maken en zelf bijvoorbeeld een chatbot in de markt zetten. Daar staat ze niet om te springen. "Voor ons gaat het erom of een bedrijf iets unieks toevoegt zoals specifieke data of een algoritme. Dan ben je wel een AI-bedrijf."

Brouwer denkt dat op korte termijn de ontwikkelingen worden overschat en op lange termijn onderschat. Als voorbeeld haalt ze zelfrijdende auto's aan. "Een tijdje geleden dachten we 'hee, over drie jaar hebben we geen rijbewijs meer nodig'. Maar die technologie is best wel langzaam gegaan." Terwijl ze juist ziet dat in de gezondheidszorg geleidelijk aan stappen worden gezet om met AI ziektes te diagnosticeren.

Op de vraag of ze zelf ook wel eens wordt meegetrokken in het enthousiasme rond AI moet ze toegeven dat dat wel eens gebeurt. "Dat komt denk ik ook doordat je bij sommige start-up-oprichters er heel erg in wil geloven dat ze succesvol zullen zijn. Maar een heel groot onderdeel van mijn werk is natuurlijk ook om kritisch te blijven."

Ondertussen is op de beurs Nvidia vandaag niet meer het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dat is Microsoft weer. In de ogen van Tehupuring ook veel logischer. "Als je kijkt naar de mate waarin Microsoft onderdeel is van ons dagelijkse bestaan, of dat nu zakelijk is of privé."