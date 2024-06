NOS Na een aanval is er weinig meer over van deze centrale

NOS Nieuws • vandaag, 10:25 VS geeft Oekraïne voorrang bij levering nieuwe Patriot-raketten Wessel de Jong verslaggever

Wessel de Jong verslaggever



De Verenigde Staten gaan Oekraïne voorrang geven bij de levering van Patriot-luchtverdedigingsraketten. De zendingen naar andere landen worden voorlopig uitgesteld, zodat Oekraïne voldoende voorraad kan opbouwen.

Dat heeft de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de VS bekendgemaakt. John Kirby zei gisteren dat het "een moeilijke maar noodzakelijke beslissing was op dit sleutelmoment in de oorlog". Kirby verwacht dat de nieuwe leveringen aan het eind van zomer in Oekraïne aankomen.

"Alles wat ze nodig hebben, zal naar Oekraïne gaan", zei president Biden eerder deze week. Zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky zei dankbaar te zijn voor de raketten, die bedoeld zijn om burgers en steden te beschermen tegen Russische aanvallen.

Taiwan is het enige land dat is uitgezonderd van het nieuwe leveringsbeleid, waarschijnlijk vanwege de toenemende dreiging vanuit China.

Andere landen

Washington probeert daarnaast andere landen over te halen om bestaande raketsystemen aan Oekraïne over te dragen. De Roemeense president Iohannis reageerde daar positief op en beloofde gisteren een extra Patriot-systeem naar Oekraïne te sturen.

Spanje en Griekenland geven geen gehoor aan de Amerikaanse oproep, net als Polen. Dat land zegt de luchtverdedigingsraketten zelf nodig te hebben, om de overslagpunten van westerse wapens voor Oekraïne te beveiligen.

Luchtaanval

De mededeling uit Washington kwam nadat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een grote luchtaanval had uitgevoerd op de energievoorziening van Oekraïne.

De Russen vielen aan met raketten en drones die waren gericht op vier regio's: Vinnytsja in het westen, Dnipropetrovsk in het zuiden, de Donbas in het oosten en de provincie Kyiv. Zeven werknemers van elektriciteitscentrales raakten gewond.

Een overzicht van de aanval:

De herstelwerkzaamheden kunnen het tempo van vernietiging niet bijhouden, ook al doen westerse bedrijven als Siemens en ABB hun best om spullen te leveren. Door de problemen met de energievoorziening wordt de elektriciteit in onder meer Kyiv geregeld afgesloten. Dagelijks is er twee keer drie uur geen stroom. Wanneer dat is verschilt per wijk.

"We zitten hier weer bij kaarslicht, heel romantisch", zegt een inwoner van Kyiv. "Ik zit gewoon in het donker, zonder thee en heb weer een maaltijdsalade gemaakt," zegt een vrouw, die in het centrum van de hoofdstad woont.

In het westen van Oekraïne, in Rivne, zijn er dagelijks onderbrekingen van twee keer vier uur. De vraag is ook hoe het stroomnet zich houdt als het de komende maanden warmer wordt en de vraag door het gebruik van airco's toeneemt.

Vrees voor komende winter

Johan Vermij, specialist op het gebied van de Oekraïense energievoorziening, is bang dat komende winter het schema "andersom" zal zijn, dus dat er maar twee keer per dag een aantal uur stroom beschikbaar is. Hij vreest dat er deze winter veel doden gaan vallen als de energievoorziening niet verbetert.

Vermij heeft het dan vooral over de grote steden, want op het platteland kan er vaak gebruikgemaakt worden van hout.

Rusland bestookt in Oekraïne vooral de traditionele gascentrales, de kerncentrales blijven ongemoeid. Oekraïne drijft nu op kernenergie en stroomimporten uit onder andere Polen en Roemenië. Maar ook het stroomnet, zoals hoogspanningsleidingen en transformatoren, worden aangevallen door de Russen. Daarom is het transport van elektriciteit van west naar oost lastiger.

De import van stroom kan het verlies aan capaciteit niet compenseren.

Infectieziekten

Het Oekraïense ministerie voor gezondheidszorg waarschuwt voor verspreiding van infectieziekten als gevolg van de bombardementen. Als de elektriciteit uitvalt, stopt ook de watervoorziening. In water dat stilstaat kunnen zich ziektes ontwikkelen, die zich kunnen verspreiden als de watervoorziening na enige tijd weer wordt opgestart.