ANP Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in het debat over gestapelde nareizigers

NOS Nieuws • vandaag, 20:16 Yesilgöz erkent dat nareisuitspraken niet klopten, maar deed het 'niet bewust'

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid erkent dat ze een fout heeft gemaakt door te spreken over "duizenden" asielzoekers die gebruik hebben gemaakt van zogenaamde gestapelde gezinshereniging. Maar dat zegt ze niet bewust te hebben gedaan.

"Ik heb het verkeerde getal genoemd bij het verkeerde onderwerp", zei de minister in de Tweede Kamer in het debat over haar 'nareis op nareis'-uitspraken. "Maar het waren geen doelbewuste leugens. Dat raakt me."

Duizenden mensen

Op een van haar laatste dagen als minister in het demissionaire kabinet moet de VVD-minister opheldering geven over haar uitspraken in 2023. Yesilgöz beweerde toen enkele keren dat er "heel veel" en "duizenden mensen" naar Nederland komen via "nareis op nareis". Dit houdt in dat familieleden van asielzoekers zelf ook weer gezinsleden naar Nederland laten overkomen.

Al snel werden vraagtekens gezet bij de uitspraken van Yesigöz. De Immigratie-en Naturalisatie (IND) beschikte eerst niet over exacte cijfers en in februari dit jaar werd openbaar dat 'nareis op nareis' volgens de IND niet vaak voorkomt. Het gaat om zo'n 70 tot 100 gevallen per jaar.

Belazerd

Partijen als GroenLinks-PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, Volt en Denk hebben een hard oordeel over het optreden van Yesilgöz.

D66 vindt dat de minister de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd en zij "heel Nederland heeft belazerd". GroenLinks-PvdA, Denk en de Partij voor de Dieren menen dat Yesilgöz leugens heeft verspreid.

De SP spreekt over "gelieg voor eigen politiek gewin". En Volt spreekt over een "onsmakelijk politiek spel". Het CDA denkt dat de minister een eigen inschatting heeft gemaakt en ze vervolgens niets heeft gedaan om de juiste cijfers te achterhalen. "Dat vinden we laakbaar."

De partijen denken dat Yesilgöz het aantal nareizigers na gezinshereniging heeft overdreven, omdat de VVD op het onderwerp migratie de Tweede Kamerverkiezingen wilde winnen.

De coalitiepartijen die deel uitmaken het nieuwe kabinet-Schoof tillen minder zwaar aan de uitspraken van Yesilgöz. De PVV vindt het verkeerde gebruik van cijfers slordig, maar "geen politieke doodzonde". NSC wil vooral weten hoe de minister bij haar kwalificaties kwam en zegt vooral te willen leren en "niet af te rekenen".

De VVD, Yesilgözs eigen partij, erkent dat de cijfers niet kloppen, maar vindt dat de oppositie de zaak ook niet groter moet maken. De VVD en ook BBB zijn van mening dat het terugdringen van het aantal asielzoekers het belangrijkste is.

Misbruik

Yesilgöz zegt dat ze "vanuit de praktijk" en "vanuit de uitvoering" had gehoord dat er misbruik werd gemaakt van de gezinshereniging. Er ging een verhaal rond van een jongvolwassene die via een van zijn ouders naar Nederland was gehaald en vervolgens zijn eigen kinderen liet komen. "Dat is misbruik van het systeem en dat is niet de bedoeling."

De minister zegt dat er wel duizenden mensen via nareis, in het kader van gezinshereniging, naar Nederland komen. Ze heeft dus de gewone nareiscijfers door de war gehaald met "nareis op nareis". "Dat is een fout en dat heb ik nooit zo bedoeld."

Het debat loopt nog en het is onbekend of de kritische partijen tevreden zijn met het antwoord van Yesilgöz.