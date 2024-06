NOS Nieuws • vandaag, 19:17 Rutte over nieuwe baan: 'Drie maanden vrij en dan hard werken'

Demissionair premier Rutte heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanstaande benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. "Het moet nog wel formeel worden hoor volgende week", zei hij toen hij vanaf zijn ministerie naar huis ging. Over twee weken, zodra het nieuwe kabinet is geïnstalleerd, zal dat voor de laatste keer zijn. "Maar ik blijf wel in Den Haag wonen."

Rutte heeft het dan voorlopig niet druk. "Ik ben drie maanden vrij nu, heerlijk, en dan hard werken." Hij gaat net zo op vakantie als anders. En heeft dan tijd voor kopjes koffie of lunches met vrienden hoopt hij. "En dat mensen dan zeggen 'ik heb nu geen tijd, jij bent Koos Werkeloos, ik niet."

Rutte stond vrolijk de pers te woord:

1:59 Rutte vertelt over nieuwe functie NAVO: 'Maar eerst drie maanden vakantie'

De enige tegenkandidaat van Rutte, de Roemeense president Klaus Iohannis, trok zich vandaag terug. Daarmee ligt voor de Hagenaar de weg open om Jens Stoltenberg op te volgen.

Rutte: "Ik krijg nog wel wat briefings voordat ik ga beginnen. Ik wil ook niet de indruk wekken dat ik het heel anders ga doen dan Jens. Hij is een hele goeie."

Vorige zomer, na de val van het kabinet, ging Rutte weer opnieuw nadenken over de NAVO-topbaan, zegt hij. "Met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt, de instabiliteit in de wereld en mensen die dachten dat ik het wel zou kunnen: dan kun je dat niet zomaar terzijde schuiven."

Opvolger

Zijn beoogde opvolger als premier, Dick Schoof, is vanmiddag bij hem langs geweest. Ze kennen elkaar al jaren, zei Schoof na afloop. "Dat het een Nederlander is die leiding gaat geven aan deze ontzettend belangrijke organisatie is heel mooi. Het geeft mij een veilig gevoel. Hij weet heel goed wat er internationaal moet en kan, er is geen betere kandidaat denkbaar."

De twee geven over twee weken het stokje over. Schoof: "We zeiden net tegen elkaar: heel fijn dat dat nog kan in het Torentje." Daarna gaat de werkplek van de premier wegens de jarenlange Binnenhofverbouwing dicht.