Cruiseschip redt 68 migranten van zee bij Canarische Eilanden

Bijna zeventig migranten die op weg waren naar de Canarische Eilanden zijn door een cruiseschip gered. In het houten bootje waarop de migranten zaten werden ook vijf lichamen aangetroffen.

Een olietanker zag het bootje op zo'n 815 kilometer ten zuiden van Tenerife drijven en schakelde de Spaanse autoriteiten in. Omdat werd gevreesd voor het lot van de opvarenden, gaf de kustwacht het cruiseschip Insignia, dat in de buurt voer, opdracht om te gaan helpen.

Op het cruiseschip krijgen de geredde migranten medische hulp, voedsel, drinken en kleding. De kustwacht is met een boot onderweg naar het schip en zal daarna op zoek gaan naar het wrak van het houten bootje. Verwacht wordt dat de Insignia morgen afmeert in de haven van Santa Cruz in Tenerife.