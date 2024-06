Amerikaanse zwemmer Dressel kan olympische titel 100 meter vrij niet verdedigen

De Amerikaan Caeleb Dressel kan zijn olympische titel op de 100 meter vrije slag op de Spelen in Parijs volgende maand niet verdedigen.

Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Indianapolis eindigde de zevenvoudig olympisch kampioen op het koningsnummer op de derde plaats. Alleen de nummers één en twee, Chris Guiliano en Jack Alexy, plaatsten zich voor Parijs.

De 27-jarige Dressel veroverde in 2021 vijf olympische titels, individueel ook op de 50 meter vrije slag en 100 meter vlinderslag. De Amerikaanse kwalificatiewedstrijden op die nummers moeten nog worden gezwommen.

17-jarige Heilman wel

Namens de Verenigde Staten heeft de pas 17-jarige Thomas Heilman zich geplaatst voor Parijs op 200 meter vlinderslag. Daarmee is hij de jongste Amerikaanse zwemmer op de Spelen sinds Michael Phelps in 2000, die toen pas 15 jaar was.