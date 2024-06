Leerlingen basisschool Oss liepen geen gevaar, bedreigingen kwamen uit buitenland

Leerlingen van de basisschool in Oss die werden bedreigd, liepen geen gevaar. Dat meldt de politie. De bedreigingen die de leerlingen ontvingen, zijn afkomstig uit het buitenland. Op de basisschool, die de afgelopen twee dagen uit voorzorg dicht bleef , wordt morgen weer les gegeven.

Volgens de politie kwamen de dreigementen voort uit een online conflict tussen een minderjarige uit het buitenland en een leerling van de school. Zij hadden al een tijdlang contact via sociale media en ontmoetten elkaar nooit in het echt. Een aantal leerlingen hebben volgens de politie dreigende berichten ontvangen via de chatapp Snapchat.