Aanmeldcentrum IND in Ter Apel weer open, geen gevaarlijke stoffen gevonden

Het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel is weer open. Eerder vanmiddag werd het aanmeldcentrum ontruimd vanwege een mogelijke poederbrief, maar na onderzoek door de politie zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen.

De brief werd mogelijk gevonden in de postkamer, waarop werd besloten het hele pand te ontruimen. Tientallen asielzoekers en personeel van de IND moesten buiten wachten. Het is nog niet duidelijk of de brief daadwerkelijk in de postkamer lag. Dat wordt nog onderzocht, aldus een politiewoordvoerder.