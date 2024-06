EPA Nvidia-topman Jensen Huang

NOS Nieuws • vandaag, 20:03 Chipmaker Nvidia dankzij AI-hype meest waardevolle bedrijf op de beurs

Nvidia, een Amerikaanse chipfabrikant die gespecialiseerd is in videokaarten, is voor het eerst het meest waardevolle bedrijf ter wereld op de beurs. Het bedrijf is nu omgerekend 3100 miljard euro waard en daarmee laat het grote namen zoals Apple en Microsoft achter zich. Het is de volgende mijlpaal in een stormachtige groei van het bedrijf.

De vraag naar de producten van Nvidia is al enige tijd ontzettend groot. Dat heeft alles te maken met de grote ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Toepassingen zoals chatbot ChatGPT maar ook beeldgenerator Midjourney vragen veel rekenkracht van computers.

Nvidia maakt zogeheten GPU's, wat staat voor graphics processing unit. Deze zijn bij uitstek geschikt voor het doen van die zware berekeningen.

27 miljard euro winst

Dat succes is goed terug te zien in de financiële resultaten van het bedrijf. In vijf jaar tijd is de omzet zes keer zo groot geworden: afgelopen jaar kwam die uit op 56 miljard euro. De winst was 27 miljard euro. Vorig jaar rond deze tijd kwam de beurswaarde voor het eerst boven de 1000 miljard euro uit. Dat was al een enorme mijlpaal.

Sindsdien ging het heel hard, een jaar later is de waarde boven de 3000 miljard euro uitgekomen. Er zijn maar twee andere bedrijven in de wereld die dat niveau hebben bereikt: Apple en Microsoft. Twee zeer bekende namen, al decennialang. Dat geldt voor Nvidia niet.

Het bedrijf werd in 1993 opgericht in een Amerikaanse diner, Denny's. Onder de drie oprichters was Jensen Huang, die nog altijd aan het roer van het bedrijf staat.