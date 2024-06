NOS

NOS Nieuws • vandaag, 16:59 Politie schiet verdachte in been in winkel Ter Apel

In een winkel in het centrum van Ter Apel heeft een politieagent een man in zijn been geschoten. De politie kwam rond 13.00 uur af op een melding van overlast in een HEMA-filiaal.

In de winkel "ontstond een situatie waarbij er door de politie is geschoten", meldt de politie Groningen op X. De gewonde werd ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. Hij is aangehouden en vervolgens naar een cellencomplex gebracht.

Ooggetuigen zeggen tegen RTV Noord dat er een worsteling ontstond tussen de man en een agent. De man zou hebben geprobeerd het wapen van de agent af te pakken en wilde naar verluidt een overval op de winkel plegen. RTV Noord meldt ook dat de man een bewoner van het aanmeldcentrum in Ter Apel is. De politie kan dat alles niet bevestigen.

Geschrokken

Het filiaal van HEMA is na het incident gesloten. Een woordvoerder laat weten erg geschrokken te zijn van wat er is gebeurd. De medewerkers van de winkel worden opgevangen. Verder kan het bedrijf niet zeggen wat er precies is voorgevallen; het politieonderzoek wordt afgewacht.

Ook de politie doet op dit moment geen uitspraken over het incident of over de identiteit van de verdachte. Eerst doet de Rijksrecherche onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen door de agent.